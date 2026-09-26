Queda de avião na RDCongo faz 14 mortos incluindo dois oficiais militares
Pelo menos 14 pessoas, incluindo dois oficiais militares de alta patente, morreram na queda de um avião na República Democrática do Congo (RDCongo), divulgaram na sexta-feira as Forças Armadas do país do centro de África.
Os dois oficiais de alta patente são o tenente-general Mutombo Katalayi Tiende, chefe do tribunal militar, e o tenente-general Bakumi Likulia, auditor-geral das Forças Armadas.
"Além dos dois oficiais generais, doze membros da delegação e os tripulantes perderam também a vida neste acidente", referiu em comunicado o major-general Efomi Ekenge, porta-voz das Forças Armadas congolesas.
A aeronave regressava à capital, Kinshasa, desde Kikwit, no sudoeste do país, quando teve uma falha técnica e caiu em Kenge, resultando na morte de todos os que seguiam a bordo, segundo as autoridades locais.
Foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, segundo Ekenge.
Tryphon Kin-Kiey Mulumba, presidente do conselho da Autoridade de Aviação Civil, disse que a causa da queda é desconhecida.
As Forças Armadas congolesas têm combatido vários grupos rebeldes, incluindo o grupo M23, apoiado pelo Ruanda, na região leste, desde o ano passado, após uma onda de ataques que levou os rebeldes a tomarem cidades estratégicas.