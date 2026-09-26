Queda de avião na RDCongo faz 14 mortos incluindo dois oficiais militares

Os dois oficiais de alta patente são o tenente-general Mutombo Katalayi Tiende, chefe do tribunal militar, e o tenente-general Bakumi Likulia, auditor-geral das Forças Armadas.

"Além dos dois oficiais generais, doze membros da delegação e os tripulantes perderam também a vida neste acidente", referiu em comunicado o major-general Efomi Ekenge, porta-voz das Forças Armadas congolesas.

A aeronave regressava à capital, Kinshasa, desde Kikwit, no sudoeste do país, quando teve uma falha técnica e caiu em Kenge, resultando na morte de todos os que seguiam a bordo, segundo as autoridades locais.

Foi aberta uma investigação para determinar a causa do acidente, segundo Ekenge.

Tryphon Kin-Kiey Mulumba, presidente do conselho da Autoridade de Aviação Civil, disse que a causa da queda é desconhecida.

As Forças Armadas congolesas têm combatido vários grupos rebeldes, incluindo o grupo M23, apoiado pelo Ruanda, na região leste, desde o ano passado, após uma onda de ataques que levou os rebeldes a tomarem cidades estratégicas.