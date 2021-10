Queda de avião na região russa do Tartaristão causa 16 mortos

"As 09:23 [07:23 em Lisboa] recebemos a informação sobre a queda de um avião ligeiro perto da cidade de Menzelinsk", referiu um representante do Ministério de Emergências, citado pela Interfax.

A mesma informação indica que a bordo seguiam 21 paraquedistas e dois tripulantes.

Unidades de bombeiros e de resgate foram enviadas de imediato para o local do acidente na tentativa de conter as chamas, tendo sido retiradas sete pessoas com vida da aeronave, de acordo com a assessoria de impressa do referido ministério.

Para já as autoridades apontam uma falha técnica como a causa mais provável do acidente.

O avião, um L-410, que pertencia a um aeroclube local, caiu pouco depois de descolar a pouco mais de um quilómetro do aeródromo.

O L-140 é uma aeronave com dois motores, de fabrico checo, que pode transportar até 1,8 toneladas de carga ou 19 passageiros, em distâncias até 1.500 quilómetros.