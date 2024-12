A Rússia abriu uma investigação própria à queda do avião no Cazaquistão. A caixa negra da aeronave já foi recuperada.

As autoridades do Azerbaijão e do Cazaquistão dizem que os trabalhos de peritagem estão em curso. Garantem que todas as hipóteses estão a ser avaliadas e que todos os resultados vão ser tornados públicos.