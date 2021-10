Queda de avião turístico perto de Milão provoca oito mortes

O avião, um Pilatus PC-12, caiu ao início da tarde perto de San Donato Milanese, um bairro de cerca de 30.000 habitantes no sudeste de Milão, refere a agência France Presse citando o diário. De acordo com a agência EFE, o avião caiu perto da estação de San Donato, da linha 3 do metro de Milão, cerca das 13:10 (hora local).





As autoridades já estão a investigar as causas que levaram a aeronave privada a embater no prédio que também servia como estacionamento para carros.



O edifício de dois andares, que se incendiou após o embate, ficou completamente destruído e as chamas foram extintas pela rápida intervenção dos bombeiros.





“O avião estava com o motor em chamas e caiu abruptamente, sem fazer nenhuma manobra, simplesmente caiu”, descreveu uma testemunha citada pelo jornal.



"Ouvi os vidros das minhas janelas tremerem", disse Giuseppe, um jovem de 26 anos que mora perto. "Abri a janela e, como nos filmes, vi uma grande coluna de fumaça subindo e pedi ajuda", acrescentou.



Segundo alguns meios de comunicação, as vítimas são de nacionalidade francesa, mas esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. O piloto, de 30 anos, era de nacionalidade romena.





(Em atualização)