Queda de foguetão de Musk obriga a desvio de rotas de aviões nas Caraíbas

Na verdade tratou-se da explosão do foguetão que fazia o sétimo voo de teste da SpaceX.



O próprio Elon Musk confirmou na rede social X que, apesar de ter conseguido apanhar o propulsor, a empresa perdeu o contacto com o módulo superior do Starship depois de ter registado uma anomalia.



Antes do incidente, a SpaceX utilizou pela segunda vez braços mecânicos gigantes para recolher o propulsor de volta à plataforma, minutos após a descolagem no Texas.