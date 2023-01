Queda de helicóptero na Ucrânia. Ministro do Interior e vice-ministro entre as vítimas

, disse o governador regional Oleksy Kuleba através do sistema digital de mensagens Telegram.



Kuleba acrescentou que o número de feridos também aumentou, para 29, incluindo 15 crianças, tendo estas vítimas sido transportadas para o hospital da zona. Segundo informou a polícia ucraniana, o ministro e o vice-ministro do Interior e "outro alto funcionário" que se encontravam a bordo do helicóptero "também morreram".





O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas.



"Hoje, 18 de janeiro, um helicóptero dos Serviços de Emergência caiu em Brovary. Como consequência do acidente morreram os dirigentes do Ministério do Interior: o ministro, o vice-ministro e o secretário de Estado", referia uma nota da Polícia Nacional, especificando que os governantes se encontravam a bordo do aparelho.







"Na cidade de Brovary, leste de Kiev, um helicóptero caiu perto de um infantário e de um edifício de apartamentos (...). Há vítimas", disse inicialmente Kyrylo Timochenko, do gabinete da presidência através de um mensagem difundida pelo Telegram.



"Ambulâncias, polícia e bombeiros encontram-se no local", acrescentou.



As primeiras informações sobre o incidente, divulgadas pelo chefe da Administração Militar de Kiev, Oleksiy Kuleba, indicavam que o aparelho caiu perto de um infantário e de um edifício residencial.



"No momento da tragédia estavam crianças e funcionários no interior do infantário", referia Kuleba através de uma mensagem difundida pelo sistema digital de mensagens Telegram.





Segundo as autoridades, a queda do helicóptero provocou um incêndio, mas até ao momento não se conhece as circunstâncias que provocaram o acidente com o aparelho perto de um infantário na cidade de Brovary, nos arredores da capital ucraniana.

Governantes entre as vítimas



O ministro do Interior, Denis Monastyrsky, era advogado de profissão e foi nomeado para o cargo em julho de 2021 depois de ter sido deputado ao Parlamento da Ucrânia (Rada) pelo partido que apoia o chefe de Estado Volodymyr Zelensky.











"Hoje, uma terrível tragédia ocorreu em Brovary, na região de Kiev. Um helicóptero da SES caiu e um incêndio começou no local do acidente", escreveu no Instagram o presidente ucraniano.



O número exato de vítimas, indicou, "está a ser contabilizado".



"Entre elas estão o ministro dos Assuntos Internos da Ucrânia Denys Monastyrskyi, o seu primeiro vice Yevhen Yenin, secretário de Estado do Ministério de Assuntos Internos Yuri Lubkovych, e os seus assistentes e a tripulação do helicóptero".



"Dei instruções ao Serviço de Segurança da Ucrânia, em cooperação com a Polícia Nacional da Ucrânia e outros órgãos autorizados, para descobrir todas as circunstâncias do ocorrido", assegurou o chefe de Estado, acrescentando que "todos os serviços estão a trabalhar no local da tragédia".



Zelensky recordou ainda que "Denys, Yevhen, Yuri e a equipa do Ministério de Assuntos Internos" eram "verdadeiros patriotas da Ucrânia".





Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, reagiu à "terrível tragédia" e lamentou a "morte de amigos e de crianças".



"Uma terrível tragédia em Brovary. No meio da guerra e da dor diária das perdas, também tivemos um desastre tão terrível longe da frente", escreveu no Facebook.



A morte de amigos e crianças, frisou o ministro, "é sempre especialmente assustadora e dolorosa".



"Perdi colegas e amigos próximos neste desastre - Denis Monastyrskyi e Eugene Yenína. Ambos eram patriotas da Ucrânia e a sua morte é uma perda muito grande não só para mim, para os seus familiares e amigos, mas para todo o nosso Estado".













A morte do ministro do Interior, Denys Monastyrsky, é "uma grande perda", lamentou também o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal.



"Tragédia em Brovary. (...) Uma grande perda para o governo e para todo o Estado" da Ucrânia, afirmou no Telegram, apelando à "criação imediata de um grupo especial para uma investigação detalhada das circunstâncias da tragédia".







O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou a morte do ministro do Interior da Ucrânia, a quem considerava "um grande amigo da UE", e expressou as "mais profundas condolências" ao povo ucraniano.



“Juntamo-nos à dor da Ucrânia”, escreveu Charles Michel, no Twitter.





We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023









