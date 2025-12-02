Queda de neve fecha estrada no maciço central da Serra da Estrela

"A circulação está cortada entre Piornos [concelho da Covilhã] e Lagoa Comprida [Seia], bem como a ligação para a Torre, desde as 17:00 de hoje devido à queda de neve", disse à agência Lusa fonte Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje os distritos da Guarda e de Castelo Branco sob aviso amarelo devido à queda de neve, prevendo acumulação de cerca de cinco centímetros acima de 1.400 metros de altitude e até 10 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.