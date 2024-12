Queda do Governo francês. Primeiro-ministro apresentou a demissão

Barnier apresentou a demissão a Macron após estar reunido com o chefe de Estado no Palácio do Eliseu durante cerca de uma hora na manhã desta quinta-feira.



A demissão surge um dia depois de a Assembleia Nacional ter aprovado a moção de censura contra o Governo de Barnier com os votos da União Nacional, de extrema-direita, e da coligação de esquerda Nova Frente Popular.



No total, 331 deputados votaram a favor da moção. Para ser aprovada, a moção de censura necessitava do voto favorável de 288 dos 577 deputados. Michel Barnier abandona, assim, o Hôtel Matignon nove semanas depois da tomada de posse e menos de meio ano desde as últimas eleições legislativas.



Este é o mandato mais curto de sempre de um primeiro-ministro na Quinta República e apenas a segunda vez na história que um executivo é censurado por uma moção aprovada no Parlamento. A primeira vez tinha sido em 1962, com a queda do Governo de Georges Pompidou.



As moções de censura foram apresentadas pela esquerda e pela extrema-direita, depois de o primeiro-ministro francês ter acionado o artigo 49.3 da Constituição para aprovar o orçamento da Segurança Social sem votação, na última segunda-feira.

Extrema-esquerda pede a demissão de Macron

Marine Le Pen justifica que a queda do Governo francês foi a melhor opção para proteger o povo.



A líder da extrema-direita francesa não pede, para já, a demissão do presidente Emmanuel Macron, mas ressalva que ele deve respeitar as forças políticas.





Jordan Bardella, líder da União Nacional, diz que ainda não pediu a demissão do presidente Macron e espera que o próximo primeiro-ministro “tenha respeito pelos eleitores do RN”.