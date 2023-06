Queima de Alcorão na Suécia gera protestos na embaixada em Bagdade

Os manifestantes, simpatizantes do líder xiita iraquiano Moqtada Sadr, conseguiram entrar na embaixada, onde permaneceram cerca de um quarto de hora e saíram calmamente quando a polícia chegou.

O incidente ocorreu no primeiro dia do Eid al-Adha, um dos festivais mais importantes do calendário muçulmano, que assinala a peregrinação anual a Meca, na Arábia Saudita.

que ocorrem "repetidamente" em países "que se orgulham de acolher a diversidade e respeitar as crenças dos outros".O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque denunciou, por sua vez, "a permissão dada pelas autoridades suecas a um extremista para queimar uma cópia do Alcorão Sagrado".

Suécia mais longe da NATO

A queima do Alcorão em Estocolmo está a ser condenada por vários países árabes e muçulmanos, nomeadamente pela Turquia – que tem o voto decisivo para a entrada da Suécia na NATO.O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta quinta-feira que a Turquia nunca se curvará a uma política de provocação ou ameaça.O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, também condenou o protesto e disse ser “inaceitável permitir protestos anti-islâmicos sob o pretexto da liberdade de expressão”., que detém o voto decisivo para a entrada de Estocolmo na NATO.

A Suécia, juntamente com a Finlândia, pôs fim a uma política histórica de não-alinhamento militar e pediu a adesão à NATO na sequência da invasão russa à Ucrânia.

Os pedidos dos dois países nórdicos foram aceites na cimeira de Madrid, há um ano.O secretário-geral da NATO convocou os responsáveis da Turquia, Suécia e Finlândia para uma reunião em Bruxelas no dia 6 de julho, na esperança de conseguir a luz verde da Turquia antes da cimeira em Vílnius, que se realiza em 11 e 12 de julho.

Emirados Árabes Unidos convocam embaixador da Suécia

Outros países do Médio Oriente, como o Iraque, Irão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, também criticaram fortemente a queima do Alcorão em Estocolmo.

O porta-voz do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, disse nas redes sociais que "o mundo ocidental tem de perceber que o seu sistema de valores e as suas fundamentações não podem ser impostas ao mundo".





O Irão também condenou o ato “inaceitável” e disse que “não tolerará tal insulto”.O Egito criticou o "ato vergonhoso e a provocação aos sentimentos dos muçulmanos".A Síria também "condenou nos termos mais fortes possíveis o ato vergonhoso cometido por um extremista com a permissão (...) do governo sueco".c/agências