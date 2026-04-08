Queixas contra autoridades policiais de Macau aumentam 20% em 2025

Segundo um relatório da Comissão de Fiscalização Disciplinar (CFD) do território, foram recebidas 132 queixas, mais 22 (+20%) do que em 2024 e mais 44 (+37,5%) face a 2023.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) concentrou o maior número de queixas (105), sobretudo relacionadas com a atividade policial (46) e a aplicação da lei de trânsito (42). Seguiram-se a Polícia Judiciária (PJ) e os Serviços de Alfândega (SA).

No entanto, para as autoridades da cidade, este aumento deve-se ao "crescimento do número de visitantes em Macau", que atingiu 40,69 milhões em 2025, mais 14,7% do que no ano anterior, com a CPSP a interagir mais frequentemente com os turistas que visitam a cidade diariamente.

Segundo a CFD, os números devem ser interpretados "em função das funções exercidas e da frequência de interação com os cidadãos", não podendo ser entendidos isoladamente como "indicador da qualidade global do desempenho institucional".

As queixas recebidas resultaram em 10 processos, dos quais sete originaram sanções para o agentes envolvidos.

O número de processos igualou o de 2022 e ficou ligeiramente acima da média anual de oito registada entre 2021 e 2025. Entre 2021 e 2024 tinham sido instaurados 30 processos, com aplicação de sanções em 24 casos.

Do total de 132 queixas recebidas em 2025, 108 foram integralmente processadas. As restantes 18 (16,7%) continuam em apreciação devido à sua complexidade ou por terem dado entrada no final do ano, transitando assim para 2026.