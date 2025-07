Quem é Christian Lupiázez, o homem acusado de incitar "caça" aos imigrantes perto de Barcelona

A Guarda Civil atribuiu a Christian Lupiázez Flores a organização nas redes sociais de publicações que incitam à "caça" de magrebinos durante as últimas noites de tensão em Torre Pacheco, em Múrcia.







Várias forças polícias já o tinham identificado por causa da ostentação de ações classificadas como extremistas.



E quem é Lupiázez



A ação que chamou a atenção das autoridades sobre Lupiázez aconteceu a 6 de maio, quando o ativista de extrema-direita fez parte de uma manifestação xenófoba na sua cidade, em Mataró (situada a cerca de 30 km a norte da cidade de Barcelona), com o lema "Remigração".





Aqui, no bairro de Cerdanyola, Lupiázez apresentou-se com um megafone na mão, vestido como um caçador e de mochila com padrão de camuflagem militar.





Christian Lupiazez Flores de megafone nos protestos de maio. Nunca escondeu o seu gosto por vestuário de estética militar. | Rede social X







Convocada por um militante do Vox, partido de extrema-direita espanhol, essa marcha apresentava-se contra a insegurança e o percurso delineado cruzava um dos bairros com mais migrantes do município mais deprimidos da região de Maresme, da provincia de Barcelona.







O protesto acabou por reunir os líderes do partido populista Vox onde se ouviram vozes de ativistas xenófobos que exibiam uma faixa com a mensagem a pedir a "remigração" juntamente com o desenho de um avião.





Durante esta manifestação destacou-se Lupiázez sendo apontado como líder de um grupo racista. Este homem com 29 anos, residente em Mataró já era conhecido na vizinhança pelo ódio aos migrantes.

Lupiázez é detido



Há muito que existe uma monitorização contínua de grupos extremistas pelos órgãos do Estado.







De acordo com o El País, Lupiázez é um dos alegados líderes em Espanha da plataforma internacional Deporte Them Now (Deportem-nos agora).





Lupiázez está também identificado em informações partilhadas entre as forças policiais como estando envolvido na organização de "caçadas noturnas" de civis em Mataró e Sabadell.







As autoridades acusam-no agora de ser instigador dos distúrbios dos últimos dias no bairro magrebino, em Torre Pacheco (Múrcia).







No início desta semana, Lupiázez foi preso pela Guarda Civil. Foram confiscados também dois computadores.







A investigação da Guardia Civil prossegue para aferir se este homem de Mataró tem capacidade de mobilizar grupos extremistas de direita recorrendo às ferramentas das redes sociais e de conversação do Telegram e ainda organizar patrulhas de bairro para "caçar" migrantes.







A polícia metropolitada de Barcelona também abriu uma linha de investigações dedicada à supremacia branca que se aninha na Catalunha. E aqui aparece Christian como elemento dos neonazis europeus que se nomearam como "Irmandade".





A Irmandade procura uma Europa branca e livre de muçulmanos.





Um dia antes dos primeiros incidentes noturnos em Torre Pacheco, um dos "companheiro de armas" de Christian escreveu: "Eu tenho uma espingarda preparada, para onde devemos ir?".