"Quem não o aprovaria?". Trump vai pedir revisão do acordo com Irão ao Congresso

E dirigindo-se aos jornalistas presentes, deixou a questão: “Afinal, quem não o aprovaria?”

Ainda assim, acredita que “vai ser bem rápido”, visto que Teerão “quer concluir isso”.

“Não temos qualquer obrigação”, afirmou, salientando que o acordo assinado os autoriza “a avançar e a investir, caso o desejem no futuro”.





C/agências

Antes de iniciar uma reunião com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à margem da cimeira do G7, Donald Trump prometeu publicar o documento e até recitar o texto do acordo de paz., disse inicialmente quando questionado sobre o assunto à margem da cimeira do bloco das sete maiores economias mundiais (G7) em Evian, leste de França.Os republicanos no Capitólio querem que Trump forneça mais informações, e alguns expressam ceticismo quanto à capacidade do acordo de dissuadir o Irão de desenvolver armas nucleares.Questionado sobre o texto, já assinado eletronicamente e que será, o líder norte-americano prometeu novamente torná-lo público., esclareceu.Trump já tinha indicado que pretendia esperar até depois da cerimónia de assinatura na sexta-feira para publicar o texto. E quanto a um acordo final de paz, considerou viável chegar a um consenso definitivo com Teerão dentro do prazo estabelecido de 60 dias, reservados para negociar o programa nuclear iraniano, entre outros pontos., afirmou ainda., assumiu Trump, admitindo queSegundo o presidente dos EUA “é muito simples”:E sublinhou que isso representava “cerca de 99,9%” do que exige, “porque não podia permitir” tal avanço por parte do regime iraniano.Trump deixou também claro que a sua administração não concordou em gastar 300 mil milhões de dólares (cerca de 258 mil milhões de euros ao câmbio atual) no Irão como parte de um eventual acordo bilateral.