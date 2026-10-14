Quénia confirma segundo caso de ébola no país

O Ministério queniano da Saúde confirmou, esta quarta-feira, o segundo caso de ébola no país. O paciente é um familiar próximo do homem que acabou por morrer infetado, a 5 de outubro, e já estava em quarentena.



Natural do Quénia, o homem residia na República Democrática do Congo (RDC), onde adoeceu, e viajou até ao país de origem via Uganda.



Na RDC, o surto de ébola, que soma nove mil casos confirmados e mais de quatro mil mortes, já se estendeu à zona leste do país, afetando, agora, sete províncias.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, numa atualização recente, que Alimbongo, na província de Kivu do Norte, que faz fronteira com o Uganda, registou os primeiros casos.



A entidade internacional mantém os alertas sobre as dificuldades de resposta em zonas remotas e estima que o atual número de infeções representa apenas um terço do total.



Os casos de ébola na RDC são provocados pela estirpe Bundibugyo, para a qual não existe tratamento nem vacina aprovada.