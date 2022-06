Quénia planta manguezais e corais para mitigar riscos costeiros

Muitos moradores locais gerem mais de 117 hectares e, ao plantarem e protegerem as florestas de manguezais, recebem uma compensação. Só este ano a venda dos "créditos de carbono" renderam pelo menos 24 mil euros.Desde 2013 que estes grupos têm sido motivados a plantar mangues, já que os benefícios vão além do rendimento, com as florestas a ajudar a proteger a terra da erosão costeira e da perda de peixes - e, assim, também a qualidade do ar melhora., explicou Abdalla Bakari, um dos colaboradores do projeto, em declarações àA área de plantação de manguezais do Quênia caiu de 60.000 hectares, em 2017, para 52.800 hectares, em 2021. Neste ano de 2022 o governo está a incentivar a comunidade para reabilitar oe, em abril, Mtwapa, na costa do Oceano Índico,", explica Stanley Nadir, investigador do Instituto de Pesquisa Florestal do Quênia. "Eles têm conhecimento indígena. Vivem em torno desses manguezais e, portanto, são os primeiros beneficiários dos manguezais. Se houver perda de manguezais, os seus meios de subsistência são afetados", acrescenta.

Divers at Reefolution Foundation are rejuvenating the Indian Ocean’s dying coral reefs off the coast of Kenya. Using its special tree-like structures, the foundation has been able to foster environments for the coral to thrive. pic.twitter.com/6opMn9jpGi — Newsweek (@Newsweek) June 28, 2022

Entretanto, com o crescimento da população no Quénia, a pressão sobre os recursos marinhos vem ameaçando a sustentabilidade do ecossistema costeiro e o aumento da atividade pesqueira está já a ter impacto negativo no recife das águas quenianas.Para contrariar esta tendência, a associação REEFolution Kenya associou-se à Wageningen University & Research e ao Serviço de Vida Selvagem do Quénia para desenvolverem umA gestão de recifes envolve os moradores locais, que ajudam na identificação de áreas degradadas, instalação e manutenção de viveiros de corais e restauração de recifes.Desde 2010, têm sido plantados mais de 8.000 corais por ano.Estas plantações de coral, se não forem destruídas, irão ajudar a repovoar o mar costeiro com mais peixe e toda a vida marinha que deles depende, o que beneficiará as atividades marítimas e turísticas da região.Tim McClanahan, zoólogo sénior de conservação da Wildlife Conservation Society, disse aoque a prevalência do branqueamento em massa de corais ao longo do Oceano Índico Ocidental vem preocupando os cientistas há décadas, sendo problemas relacionados com as ações humanas.