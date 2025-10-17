Mundo
Quénia. Violência em dia de luto
Nova onda de violência policial abalou a população queniana que se preparava para homenagear Raila Odinga.
A polícia disparou tiros e gás lacrimogéneo sobre a multidão que estava no estádio de Nairobi... depois de escoltar desde o aeroporto da capital, o corpo do líder da oposição queniana.
Registaram-se pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos.
A repressão policial no Quénia tem sido assunto de várias denúncias recentes de organizações de direitos humanos, meios de comunicação e grupos da sociedade civil.