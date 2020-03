Quer ser astronauta? A NASA tem vagas abertas

Mas se a apresentação é aliciante o convite não fica por aqui e diz mesmo que "um dia poderás encontrar-te a passear na lua ou talvez uma das primeiras pessoas a ir a Marte".





Isto porque a Agência Espacial Norte Americana anda à procura de trabalhadores para todas as áreas no âmbito do novo programa espacial Artemis.









Se pensa que ser ainda "mais alto" que o poeta é simples, desengane-se.







Para participar da próxima classe de astronautas da Geração Artemis, os candidatos a astronauta têm de ter:





- um mestrado de uma instituição credenciada em engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciências da computação ou matemática;





- dois anos (36 horas semestrais ou 54 quartos de horas) de trabalho para um programa de doutorado em uma área relacionada a ciência, tecnologia, engenharia ou matemática;





- um doutoramento completo em medicina ou um doutoramento em medicina osteopática;





- a realização de um programa escolar piloto de teste reconhecido nacionalmente, até junho de 2021.





Os candidatos devem ainda ter pelo menos dois anos de experiência profissional relacionada e progressivamente responsável, ou pelo menos mil horas de tempo de pilotagem em aeronaves a jato.







Os candidatos a astronautas devem passar nos voos espaciais de longa duração da NASA e podem ser solicitados a completar uma avaliação on-line, que pode levar até duas horas para ser concluída.







Acha que têm os requisitos necessários? Se sim, inscreva-se aqui.





Saiba como se pode preparar para ser astronauta

Se achou os requisitos exigentes, está a pensar bem. Mas não são impossíveis.





O programa espacial da NASA é ambicioso e quer rejuvenescer as tripulações espaciais para os próximos desafios, principalmente dentro do programa Artemis. E dá pistas de como chegar ao lugar mais desejado.









Dream Big – Quer ser um astronauta, mas não sabe por onde começar? Aqui estão algumas formas de dar o pontapé inicial na sua jornada. Mesmo que não se qualifique, há maneiras de se envolver nas missões da NASA. – Quer ser um astronauta, mas não sabe por onde começar? Aqui estão algumas formas de dar o pontapé inicial na sua jornada. Mesmo que não se qualifique, há maneiras de se envolver nas missões da NASA. Veja aqui dez maneiras para se preparar para ser astronauta".







Astronautas da Geração Artemis - Os astronautas selecionados a partir desta candidatura vão tornar-se a segunda classe a ter formação e a estar habilitados para o programa Artemis. A primeira turma formou-se em janeiro de 2020, iniciando carreiras de exploração que os poderão levar até à Estação Espacial Internacional, em missões à Lua ao abrigo do programa Artemis, ou, um dia, a Marte. Conheça a mais nova classe de astronautas da geração Artemis.









Quer juntar-se à nossa equipa? - A NASA é mais do que astronautas. "Somos cientistas, engenheiros, especialistas em Tecnologias de Informação, especialistas em recursos humanos, contabilistas, escritores, técnicos e muitos outros tipos de pessoas que trabalham em conjunto para quebrar barreiras para alcançar o aparentemente impossível". Conheça aqui as profissões disponiveis.





Como vê, pode não chegar a astronauta, mas ao estar ao serviço da NASA poderá sentir nestes exploradores que um pouco de si também chega ao espaço.