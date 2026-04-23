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"Questão não é logística, é apenas política". ONU tenta acordo para libertar fertilizantes
As Nações Unidas preparam um mecanismo para fazer circular no Estreito de Ormuz os fertilizantes e fazê-los chegar às zonas do mundo onde são mais precisos. Responsável pelo tema, Jorge Moreira da Silva assume que o plano pode ser acionado numa semana, mas falta a aprovação política dos países da região.
(em atualização)
O subsecretário-geral da ONU afirma que está "alarmado" com a possibilidade de uma "crise alimentar sem precedentes". Além do petróleo, o bloqueio do Estreito de Ormuz exercido pelo Irão e pelos Estados Unidos também está a travar, por exemplo, os fertlizantes.
Jorge Moreira da Silva tem liderado as conversações com vários países, mas ainda sem acordo à vista. "É evidente que as partes do conflito estão ainda a tentar maximizar as posições", aponta, mas sublinha a importância do acordo e do envolvimento das nações em guerra.
"A questão não é logística, é apenas uma questão política", diz Moreira da Silva no Ponto Central da RTP Antena 1, referindo-se a duas ou três embarcações diárias de grandes dimensões que passam em Ormuz. No entanto, "o seu bloqueio está a ter este impacto global".
Com o mecanismo pronto a pôr em marcha no espaço de uma semana, com cerca de 50 pessoas da ONU para verificar contentores nos portos de carga, o responsável das Nações Unidas chama a atenção dos países.
"Nada disto funcionará se o Irão e as outras partes no conflito não fizerem parte disto", defende, porque não quer colocar em causa a segurança dos funcionários do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), instituição que lidera dentro da ONU.