Questões sociais são as que mais preocupam os portugueses, revela Eurobarómetro





Além disso, 68% dos europeus defendem que o papel da UE na proteção dos cidadãos contra crises mundiais e riscos de segurança deve ser reforçado.





Quanto se pergunta aos cidadãos europeus que identifiquem as áreas concretas nas quais a União Europeia deve reforçar a sua posição no mundo, as respostas variam conforme os países.





Para os portugueses, a economia, a competitividade e a indústria devem ser a prioridade, de acordo com 38% dos inquiridos. A seguir surge a defesa e a segurança e, em terceiro lugar, a segurança alimentar e a agricultura.





Num momento em que se pede aos países da UE que aumentem a sua despesa na indústria de defesa, é de notar que, se a nível geral da UE, 37% consideram que as áreas da segurança e defesa devem ser objeto de reforço, em Portugal o número baixa para os 31%.





Quando questionados sobre se os fundos financeiros da UE devem estar condicionados ao respeito, por parte dos Estados-membros, pelo Estado de Direito e dos princípios democráticos, 45% dos europeus tende a concordar, percentagem que em Portugal sobe para os 58%.





Das respostas ao inquérito resulta ainda claro que, para a maioria dos cidadãos, o seu país beneficia de ser membro da UE: é o que defendem 73% dos cidadãos europeus e 89% dos cidadãos nacionais.





Eurobarómetro da primavera de 2025 do Parlamento Europeu foi realizado pela agência de investigação Verian entre 5 e 29 de maio de 2025 nos 27 Estados-Membros da UE. O inquérito foi realizado presencialmente, com recurso a entrevistas adicionais por videoconferência em alguns países (Dinamarca, Malta, Países Baixos, Finlândia e Suécia). No total, foram realizadas 26.410 entrevistas. Os resultados foram ponderados de acordo com a dimensão da população de cada país.

Em relação aosEm Portugal, a segurança e a defesa da UE apenas é mencionada como prioritária por 21% dos cidadãos nacionais, enquanto a nível europeu a percentagem sobe para 34%.Ainda assim, e a nível geral da UE, 90% consideram que os Estados-membros devem estar mais unidos para enfrentar os novos desafios (em Portugal 91%).