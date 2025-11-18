"Quiet Piggy". Donald Trump manda calar repórter no Air Force 1

Num vídeo publicado pela norte-americana CNN, Donald Trump estava a explicar que tinha "uma relação muito má" com Epstein, afirmando que este tinha escrito "umas notas" durante a sua primeira presidência, alegadamente para o prejudicar.





Perante a avalanche de novas perguntas de vários jornalistas presentes no Air Force 1, Trump ergueu o dedo e mandou calar uma das repórteres, chamado-a "piggy" [porquinha], quando esta o questionava sobre e-mails recentemente revelados de Epstein sobre Trump.





A Casa Branca afirmou que os e-mails não são comprometedores e que a sua revelação não passava de uma manobra do Partido Democrata para embaraçar o presidente.





O episódio no Air Force 1 ocorreu a 14 de novembro, quando o presidente ia a caminho da Florida, e dias antes do presidente reverter a sua posição sobre a publicação dos ficheiros Epstein. Donald Trump diz agora que assinará a ordem para a revelação caso o Congresso aprove a publicação.