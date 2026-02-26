Quinze feridos em ataque russo a Kiev, Krivi Rig, Zaporizhia e Kharkiv

Na capital, o bombardeamento causou danos materiais em três distritos, sem que, até ao momento, se registem vítimas, de acordo com o presidente da câmara, Vitali Klichkó.

Em Krivi Rig, uma cidade industrial situada na região de Dnipropetrovsk, centro-leste da Ucrânia, uma pessoa ficou ferida devido ao impacto de um drone Shahed russo-iraniano num edifício residencial.

No que diz respeito a Zaporizhia, cidade no sudeste da Ucrânia próxima da frente de batalha, cerca de 500 edifícios residenciais ficaram sem aquecimento devido ao ataque russo, indicaram as autoridades locais.

Em Kharkiv, a administração militar regional informou a existência de 14 feridos na cidade e na região homónima.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.