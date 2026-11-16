"A força aérea bombardeou a aldeia duas vezes e perdemos 15 pessoas", disse hoje à agência de notícias France Press, sem se querer identificar, um residente de Abu Qalb, que viu nove dos seus familiares serem mortos no bombardeamento.

O Observatório de Kordofan, uma organização local de defesa dos direitos humanos, confirmou o mesmo número de mortos e indicou que o duplo ataque também "feriu pessoas e incendiou várias casas".

Este ataque ocorre numa altura em que o exército sudanês realiza uma contraofensiva no estado do Kordofan Ocidental, com o objetivo de recapturar território às Forças de Apoio Rápido (RSF).

A guerra entre os dois lados, que começou em abril de 2023, matou mais de 200 mil pessoas, segundo os funcionários humanitários, e desencadeou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

Das centenas de crianças mortas ou feridas na guerra este ano, dois terços foram mortas ou feridas em ataques com drones, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na semana passada.

No total, mais de 1.100 pessoas foram mortas nestes ataques em todo o Sudão no primeiro semestre de 2026, segundo a ONU.