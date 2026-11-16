Quinze mortos em ataque aéreo do exército no Sudão
Quinze pessoas morreram, entre as quais quatro crianças que jogavam futebol, na sequência de um ataque aéreo do exército sudanês na região de Kordofan, epicentro dos combates entre as forças governamentais e paramilitares.
"A força aérea bombardeou a aldeia duas vezes e perdemos 15 pessoas", disse hoje à agência de notícias France Press, sem se querer identificar, um residente de Abu Qalb, que viu nove dos seus familiares serem mortos no bombardeamento.
O Observatório de Kordofan, uma organização local de defesa dos direitos humanos, confirmou o mesmo número de mortos e indicou que o duplo ataque também "feriu pessoas e incendiou várias casas".
Este ataque ocorre numa altura em que o exército sudanês realiza uma contraofensiva no estado do Kordofan Ocidental, com o objetivo de recapturar território às Forças de Apoio Rápido (RSF).
A guerra entre os dois lados, que começou em abril de 2023, matou mais de 200 mil pessoas, segundo os funcionários humanitários, e desencadeou a pior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.
Das centenas de crianças mortas ou feridas na guerra este ano, dois terços foram mortas ou feridas em ataques com drones, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na semana passada.
No total, mais de 1.100 pessoas foram mortas nestes ataques em todo o Sudão no primeiro semestre de 2026, segundo a ONU.