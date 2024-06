Quinze mortos em ataques contra sinagoga e igrejas no Daguestão

Sergei Melikov disse que homens armados abriram fogo no domingo contra duas igrejas ortodoxas, uma sinagoga e uma esquadra da polícia em duas cidades da região do sul da Rússia, de acordo com um vídeo publicado online.

O Comité Nacional Antiterrorista da Rússia descreveu os ataques no Daguestão, uma república com um historial de militância armada, como atos terroristas.

Melikov decretou três dias de luto na região e disse que seis militantes armados foram mortos.

Horas antes, a polícia russa anunciou ter abatido quatro alegados terroristas na cidade de Makhachkala, três dos quais foram identificados como filhos e sobrinho do chefe do principal distrito de Makhachkala, Sergokali, que também foi detido.

Entretanto, na cidade de Derbent, a cerca de 110 quilómetros a sul de Makhachkala, onde uma igreja e uma sinagoga também foram atacadas, continuavam os confrontos entre autoridades russas e alegados terroristas.

O chefe de polícia da cidade de Daguestão Ogni, que se deslocou para apoiar colegas na vizinha Derbent, foi atingido mortalmente, disse o Ministério do Interior da Rússia.

Entre as vítimas mortais estão ainda pelo menos dois civis, o padre da igreja de Derbent e o guarda da igreja de Makhachkala.

De acordo com as autoridades policiais, o número de feridos subiu para 25 pessoas.

Os ataques às igrejas foram realizados no mesmo dia em que os ortodoxos russos celebram o Pentecostes.

O Daguestão é uma região russa predominantemente muçulmana vizinha da Chechénia e situada também perto da Geórgia e do Azerbaijão, onde as autoridades anunciam regularmente operações antiterroristas.