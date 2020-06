Racismo: governo francês proíbe estrangulamento com joelho

Em França, multiplicam-se as manifestações anti-racismo, para lembrar George Floyd e outras vítimas de violência policial. Em 2019, as autoridades policiais francesas receberam 1500 processos por violência e mais 22 por atos e palavras racistas. O ministro do interior proibiu o método de detenção igual ao utilizado pela polícia americana no momento da morte de George Floyd.