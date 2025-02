Radiologista italiano investigado por ter usado máquina hospitalar no seu gato

O próprio médico, chefe do serviço de Radiologia e Neurorradiologia de Intervenção do hospital, apresentou a sua versão numa carta dirigida à direção do hospital, divulgada pelos meios de comunicação social locais, em que o radiologista reconheceu o sucedido e explicou que tudo se passou a 27 de janeir,o quando encontrou o seu gato "em condições extremas mas ainda vivo".

O gato sofreu fraturas e lesões internas, pelo que, após um primeiro exame veterinário, o homem decidiu investigar melhor o estado do animal utilizando uma máquina de exames do hospital onde trabalha.

Os resultados do exame mostraram que o animal sofria de um pneumotórax grave que só podia ser resolvido através de drenagem, uma operação efetuada pelo próprio dono do animal, o que permitiu que o gato voltasse a respirar.

O médico observou que quando utilizou a máquina, os exames programados já tinham terminado naquele dia e só voltaria a ser utilizada para "eventuais exames urgentes".

"Se eu não tivesse feito tudo o que estava ao meu alcance, dado que sou um radiologista de intervenção habituado a tomar decisões imediatas para salvar vidas e o meu gato tivesse morrido, nunca me perdoaria", lê-se na carta.

A Unidade de Aosta verificou a veracidade dos factos e abriu um inquérito interno, além de ter comunicado o caso ao Ministério Público.

Foi igualmente aberto um processo disciplinar, uma vez que a utilização da TAC para salvar o gato poderia ter violado os regulamentos sobre a utilização de equipamento público e os requisitos sanitários, segundo fontes sanitários.

Na sua carta, o radiologista lamentou a eventual violação dos regulamentos e as dificuldades que esta situação possa ter causado à direção do hospital.

Também se comprometeu a assumir pessoalmente a reparação dos prejuízos financeiros que possam ter sido causados.