Rafael Marques diz que foi um "tsunami" que se abateu sobre a família dos Santos

Em Luanda, os analistas ouvidos pela RTP consideram que as revelações do consórcio de jornalistas, mais do que Isabel dos Santos, colocam em causa o regime e o antigo presidente José Eduardo dos Santos. Segundo o jornalista Rafael Marques, o Luanda Leaks é um verdadeiro tsunami para a mulher mais rica de África.