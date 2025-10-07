Rafael Savimbi anuncia pré-candidatura à presidência da angolana UNITA

O anúncio foi feito através de um vídeo divulgado no YouTube, na véspera do início oficial da receção e formalização das candidaturas ao XIV Congresso Extraordinário da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que se realizará entre 28 e 30 de novembro, em Luanda.

Rafael Savimbi torna-se assim o primeiro militante a formalizar a intenção de concorrer à liderança do partido, devendo as candidaturas ser entregues até 26 de outubro, seguindo-se um mês de campanha interna, entre 27 de outubro e 26 de novembro.

O atual presidente, Adalberto Costa Júnior, deverá igualmente recandidatar-se à sua sucessão, embora ainda não o tenha confirmado publicamente.