Rafah. Primeiro grupo de camiões já entrou no enclave

Foto: Reuters

Os veículos transportam combustível, alimentos, equipamento médico e equipamentos para reparar infraestruturas vitais.



Mas Israel avisa que a ajuda humanitária vai entrar na Faixa de Gaza através da passagem de Kerem Shalom só depois de uma inspeção de segurança.



As autoridades israelitas informaram a ONU de que há um limite de trezentos camiões, o que representa metade do número mínimo estabelecido no plano de paz de Donald Trump.



Fontes israelitas acusaram o Hamas de violar o acordo, alegando que o movimento está a reter cadáveres de reféns em Gaza.