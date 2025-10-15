Mundo
Rafah. Primeiro grupo de camiões já entrou no enclave
Foto: Reuters
O primeiro grupo de camiões com ajuda humanitária entrou esta manhã em Rafah, na Faixa de Gaza.
Mas Israel avisa que a ajuda humanitária vai entrar na Faixa de Gaza através da passagem de Kerem Shalom só depois de uma inspeção de segurança.
As autoridades israelitas informaram a ONU de que há um limite de trezentos camiões, o que representa metade do número mínimo estabelecido no plano de paz de Donald Trump.
Fontes israelitas acusaram o Hamas de violar o acordo, alegando que o movimento está a reter cadáveres de reféns em Gaza.