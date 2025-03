Rainha de Espanha visita projetos da cooperação espanhola em Cabo Verde

A rainha voará ao início da tarde para Cabo Verde, onde permanece até quinta-feira, 27 de março, naquela que é a sua décima viagem de cooperação e a quarta ao continente africano, depois das que fez ao Senegal (2017), Moçambique (2019) e Mauritânia (2022).

Letizia Ortiz, que será acompanhada pela secretária de Estado da Cooperação Internacional, Eva Granados, tem uma agenda cheia, começando na quarta-feira com uma visita a vários projetos desenvolvidos pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID) em conjunto com organizações do país para promover a capacitação e a autonomia económica das mulheres cabo-verdianas em situação de vulnerabilidade, nos quais são formadas e aconselhadas para a sua integração no mercado de trabalho, informou a agência espanhola, EFE.

A rainha vai ficar a conhecer também os projetos de assistência, acesso a recursos e reintegração de mulheres e raparigas vítimas de violência de género em Cabo Verde, com uma visita a casas de abrigo.

No âmbito do objetivo de redução das desigualdades, Letizia Ortiz pretende testemunhar os desenvolvimentos no projeto-piloto de Porto Mosquito, uma comunidade que a rainha vai visitar para ver como está a ser abordado um projeto abrangente numa zona rural através da cadeia de pesca tradicional e do desenvolvimento sustentável, melhorando as condições de trabalho, o acesso à educação e os hábitos saudáveis.

Há também projetos de pesca artesanal sustentável e de igualdade de género que Letizia conhecerá com uma visita ao Mercado do Peixe e a uma associação de peixeiras, que se destina à população costeira da ilha de São Vicente, vulnerável do ponto de vista económico, social e ambiental.

A segurança alimentar escolar é outra das áreas em que os cooperantes espanhóis estão a trabalhar em Cabo Verde, através de um projeto baseado no consumo de frutas e legumes nas escolas, fornecidos por agricultores familiares locais.

Os 32 técnicos de desenvolvimento espanhóis que trabalham atualmente no arquipélago cabo-verdiano, 21 mulheres e 11 homens, estão também envolvidos em projetos de promoção da economia azul em Cabo Verde, a utilização sustentável dos recursos marinhos do país, com vários planos e investimentos.