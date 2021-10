Rainha de Inglaterra "irritada" com a inércia dos líderes mundiais acerca do clima

Durante a conversa, as palavras da monarca sugerem alguma "raiva", de acordo com o The Guardian, devido à não confirmação da presença na Cop26 dos lideres de países com piores registos de emissões de dióxido de carbono.







A intolerância da Rainha é partilhada com a Duquesa da Cornualha e Elin Jones, a presidente do parlamento.

Rainha Isabel II e Elin Jones | Andrew Matthews - Reuters



O excerto do diálogo é transcrito na publicação britânica.





A Rainha disse:

"Só sabemos das pessoas que não vêm ... É muito irritante quando falam, mas não fazem nada".





Jones respondeu: "Exatamente. É um momento para fazer ... e ver na televisão ao seu neto [Príncipe William] esta manhã dizer que não adianta ir para o espaço, precisamos salvar a Terra".





A Rainha então sorriu e disse: "Sim, eu li isso".





William

O príncipe Willian reprovou as viagens de turismo espacial desenvolvidas pelos milionários Elon Musk e Jeff Bezos, dizendo que a prioridade é o foco nos problemas ambientais da Terra.







"Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar reparar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para ir e viver", declarou o duque de Cambridge à BBC.







Acrescenta que de deve refletir numa "questão fundamental", que assenta no custo do carbono dos voos espaciais. Príncipe William | Dominic Lipinski-Reuters

Também William revelou indignação pela inércia dos governos. "Acho que é fundamental que na Cop26 se comunique de forma muito clara e honesta e explique quais são os problemas e quais serão as soluções".

"Não podemos ter palavras e palavras, por mais inteligentes que sejam, se não houver ação suficiente", rematou o prícipe.

Carlos

O príncipe de Gales diz temer que os líderes mundiais "apenas conversem" quando se reunirem em Glasgow. "O problema é conseguir ação no terreno", disse ele.



Carlos acredita que esta conferência em novembro é "a última oportunidade" para concretizar uma ação conjunta dos países contra as alterações climáticas.

Cop26

O presidente dos EUA, Joe Biden, já confirmou que comparecerá.

Entre os líderes mundiais ainda não confirmados estão o primeiro-ministro australiano Scott Morrison , o presidente chinês Xi Jinping , o líder russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

A Cop26 realiza-se entre 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia.

É a 26ª Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU e pretende acelerar as ações práticas referentes às medidas definidas no Acordo de Paris.



Carlos acredita que esta conferência em novembro é "a última oportunidade" para concretizar uma ação conjunta dos países contra as alterações climáticas.

O lema da Cop26 é "unir o mundo para enfrentar as alterações climáticas".

"É realmente crucial focar neste [planeta] em vez de se desistir e ir para o espaço para tentar e pensar em soluções para o futuro", disse William.