Rainha-mãe da Tailândia morre aos 93 anos

A rainha-mãe morreu "tranquilamente" num hospital de Banguecoque às 21:21 locais (15:21 em Lisboa) de sexta-feira, de acordo com um comunicado.

Sirikit, que estava hospitalizada desde 2019, sofreu uma infeção no sangue este mês, acrescentou a mesma fonte.

Durante mais de seis décadas, a rainha Sirikit foi casada com o rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em 2016 e foi o monarca com o reinado mais longo na Tailândia.

As aparições públicas da rainha tornaram-se raras desde 2012, altura em que sofreu um acidente vascular cerebral.

O rei Vajiralongkorn emitiu "uma ordem real para que o Gabinete da Casa Real organize o funeral real com as mais altas honras, de acordo com a tradição real" e que o corpo da rainha-mãe repouse na Sala do Trono Dusit Maha Prasat do Grande Palácio.

O aniversário de Sirikit, 12 de agosto, é celebrado em todo o país como o Dia da Mãe. Nesse altura, edifícios governamentais, escritórios, centros comerciais e apartamentos em todo o país penduram retratos em honra da soberana.

Sirikit tornou-se mundialmente famosa pelo sorriso permanente e a imagem glamorosa, usando vestidos de seda tailandesa.

Na Tailândia, a rainha empenhou-se em apoiar várias fundações reais e organizações paramilitares que, durante a Guerra Fria, defenderam a monarquia contra a ameaça do comunismo, segundo escreveu a agência de notícias Efe.

Nascida em 1932 no seio de uma família aristocrática, estudou em Banguecoque até aos 14 anos, altura em que partiu para a Europa, onde o pai, o príncipe Nakkhatra, foi nomeado embaixador em vários países.

Sirikit conheceu Bhumibol em Paris e os dois aproximaram-se quando a jovem o passou a visitar regularmente durante a convalescença num hospital de Lausanne, após um acidente de viação. Casaram-se em 28 de abril de 1950 na Tailândia, sete dias após a coroação de Bhumibol.

Juntos tiveram quatro filhos: Vajiralongkorn, que nasceu em 1952 e subiu ao trono em 2016, e as princesas Ubolratana, Sirindhorn e Chulabhorn, nascidas respetivamente em 1951, 1955 e 1957.