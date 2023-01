Ramos-Horta começa a ouvir partidos para marcar legislativas

José Ramos-Horta recebeu no Palácio Presidencial responsáveis da União Democrática Timorense (UDT), Frente Mudança (FM) e Partido Unidade e Desenvolvimento Democrático (PUDD), cada um com uma cadeira no Parlamento Nacional.

Depois da reunião, o chefe da bancada da UDT, Francisco David, o presidente da FM, Richard Nheu e o presidente do PUDD, Silvestre Sufa, prestaram curtas declarações aos jornalistas, reiterando que respeitariam a decisão de Ramos-Horta sobre a data das eleições.

Nenhum dos dirigentes confirmou se os partidos se vão coligar ou se se apresentam separadamente à urnas.

As três forças apresentaram-se coligadas nas eleições antecipadas de 2018, com a Frente de Desenvolvimento Democrático (FDD), acabando depois do voto por se separar devido ao que o PUDD considerou serem diferenças políticas sérias entre as três.