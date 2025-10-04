Rangel diz que aceitação pelo Hamas de plano Trump "é grande oportunidade" para a paz

"É uma grande oportunidade para a paz a circunstância de o Hamas ter aceitado o plano Trump para libertação dos reféns, instauração do cessar-fogo, retirada gradual das forças israelitas e assunção de responsabilidade governativa por uma autoridade de transição na faixa de Gaza", disse Paulo Rangel aos jornalistas.

O chefe da diplomacia falava à margem de uma ação de campanha para as eleições autárquicas no Porto.

O movimento islamita palestiniano Hamas manifestou, na sexta-feira, disponibilidade para aceitar alguns elementos do plano de paz do Presidente norte-americano para Gaza, incluindo a libertação dos restantes reféns, mas disse querer negociar outros.

Paulo Rangel considerou a posição assumida pelo Hamas "um passo muito, muito importante" e adiantou que o Governo de Israel já confirmou à União Europeia que "está preparado para iniciar as negociações que vão levar aos detalhes de execução da primeira fase do acordo".

"Só temos que pedir a todas as partes envolvidas que cumpram rigorosamente aquilo que está no plano do Presidente Trump. Se assim for, vamos entrar numa nova fase em que este conflito estará interrompido num primeiro momento e terá muitas chances de, no médio prazo, ser bem resolvido", estimou.