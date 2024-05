Rangel garante que doações chegarão ao povo gaúcho

"O ministro Mauro Vieira recebeu um telefonema do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, que transmitiu a solidariedade e o apoio do Governo português diante das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul", lê-se numa nota divulgada na quarta-feira pelas autoridades diplomáticas brasileiras.

Também através de um comunicado nas redes sociais, a diplomacia portuguesa deu conta do telefonema e acrescentou que Portugal mostrou, novamente, "toda a solidariedade de Portugal com as populações do Rio Grande do Sul afetadas pelas trágicas e devastadoras cheias".

Paulo Rangel "transmitiu a total disponibilidade para fazer chegar ao Brasil todo o apoio necessário, em estreita coordenação com a Embaixada em Lisboa" do Brasil.

Tanto os portugueses, como a comunidade brasileira a residir em Portugal, recordou o chefe da diplomacia portuguesa, "juntaram e recolheram bens essenciais numa impressionante quantidade", sendo que Portugal fará chegar "ao povo gaúcho".

Mauro Vieira agradeceu e aceitou o apoio de Portugal, garantindo ainda que "os ministros estão dispostos a coordenarem-se quanto ao apoio português oferecido, inclusive no que se refere a aspetos logísticos".

Numa primeira fase será dada prioridades ao envio de medicamentos e equipamentos médicos via aérea, mas as autoridades brasileiras garantem que "está articulando com as companhias aéreas e empresas de navegação o transporte" de todos os donativos.

As doações enviadas do estrangeiro para as regiões afetadas estão isentas de tributação, esclareceu o governo brasileiro detalhado que as orientações e regras para o envio estão disponíveis no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/).

O número de mortos devido às inundações do sul do Brasil subiu para 150, havendo ainda 112 pessoas desaparecidas e cerca de 620 mil deslocadas, indicaram na terça-feira as autoridades.