"Existe uma grande preocupação com a situação humanitária, em Gaza em particular, por causa das terríveis inundações das últimas duas semanas", afirmou Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas no final da uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas.

O ministro salientou que o outono está a ser "extremamente duro" na Faixa de Gaza porque a maioria da população está a viver em tendas e defendeu que "há a necessidade de facilitar a ajuda humanitária" ao enclave palestiniano.

"E houve aqui [na reunião], quer por parte da Comissão Europeia, quer por parte de muitos países, um ênfase muito grande na ideia de que nós temos condições de ajudar, nós temos equipamentos -- temos, por exemplo, tendas com outro tipo de resistência para alojar as pessoas -- e, portanto, diria que pode haver algum progresso nessa questão", referiu.

No sábado, a UE exortou Israel a conceder às organizações de ajuda humanitária e de socorro acesso "imediato" e "sem obstáculos" a Gaza, na sequência das chuvas torrenciais que assolaram o território palestiniano.

Desde o final da semana passada, estas intempéries provocaram a inundação de dezenas de milhares de tendas de pessoas deslocadas e causaram a morte de cinco, incluindo três crianças, segundo os serviços de socorro palestinianos.

"Exortamos Israel a permitir um acesso imediato e sem obstáculos, bem como uma distribuição sustentável da ajuda humanitária" e a "reabrir todos os pontos de passagem" para o território, afirmou, em comunicado, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas.