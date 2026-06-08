Rangel muito apreensivo com ataques do Irão

Rangel muito apreensivo com ataques do Irão

Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o ministro dos Negócios Estrangeiros vê com "muita apreensão este desenvolvimento" referindo-se ao conflito entre Israel e o Líbano e a resposta do Irão aos ataques israelitas, o que levou a uma escalada do conflito no Médio Oriente.

RTP /
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O ministro deseja que o Líbano não seja um novo foco do conflito "porque isto é um desenvolvimento muito negativo e por isso digo que o estou a ver com muita apreensão".

"Tem um potencial de escala de conflito grande e isso são muito más notícias", avisa Rangel que caracteriza este atual momento no Médio Oriente como "o estado é reservado".

E reafirma que o Irão é uma ameaça não só pela capacidade nuclear como pela questão do Estreito de Ormuz.
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