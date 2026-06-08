Mundo
Guerra no Médio Oriente
Rangel muito apreensivo com ataques do Irão
Em entrevista ao podcast da Antena 1, Política com Assinatura, o ministro dos Negócios Estrangeiros vê com "muita apreensão este desenvolvimento" referindo-se ao conflito entre Israel e o Líbano e a resposta do Irão aos ataques israelitas, o que levou a uma escalada do conflito no Médio Oriente.
"Tem um potencial de escala de conflito grande e isso são muito más notícias", avisa Rangel que caracteriza este atual momento no Médio Oriente como "o estado é reservado".
E reafirma que o Irão é uma ameaça não só pela capacidade nuclear como pela questão do Estreito de Ormuz.