Rangel não se pronuncia sobre o caso do dinheiro apreendido a homem próximo de Sissoco Embaló

O ministros dos Negócios Estrangeiros diz que não se pronuncia sobre o facto de a Polícia Judiciária ter apreendido malas com cerca de 5 milhões de euros a um homem próximo de Sissoco Embaló.

Andrea Neves - Antena 1 /
Lusa (arquivo)

VER MAIS
Paulo Rangel diz que Portugal vai defender, na terça-feira na reunião da CPLP, a libertação de todos os presos políticos, de restaurar a necessidade constitucional e até apurar os resultados eleitorais.

Paulo Rangel diz que deverá haver uma suspensão da participação da Guiné Bissau na CPLP.

Homem próximo de ex-PR guineense libertado sem ir a tribunal

O homem próximo do ex-presidente Sissoco Embaló, detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento, foi libertado sem ir a tribunal, indicou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

O arguido, cuja proximidade a Sissoco Embaló foi confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação, foi detido no domingo pela PJ no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e na sua bagagem tinha cerca de cinco milhões de euros em numerário, cuja origem será agora investigada pelas autoridades.

c/ Lusa
PUB
PUB