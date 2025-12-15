Rangel não se pronuncia sobre o caso do dinheiro apreendido a homem próximo de Sissoco Embaló





Homem próximo de ex-PR guineense libertado sem ir a tribunal



O homem próximo do ex-presidente Sissoco Embaló, detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento, foi libertado sem ir a tribunal, indicou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).



O arguido, cuja proximidade a Sissoco Embaló foi confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação, foi detido no domingo pela PJ no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e na sua bagagem tinha cerca de cinco milhões de euros em numerário, cuja origem será agora investigada pelas autoridades.







c/ Lusa

Paulo Rangel diz que Portugal vai defender, na terça-feira na reunião da CPLP, a libertação de todos os presos políticos, de restaurar a necessidade constitucional e até apurar os resultados eleitorais.Paulo Rangel diz que deverá haver uma suspensão da participação da Guiné Bissau na CPLP.