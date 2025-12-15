Mundo
Rangel não se pronuncia sobre o caso do dinheiro apreendido a homem próximo de Sissoco Embaló
O ministros dos Negócios Estrangeiros diz que não se pronuncia sobre o facto de a Polícia Judiciária ter apreendido malas com cerca de 5 milhões de euros a um homem próximo de Sissoco Embaló.
Paulo Rangel diz que Portugal vai defender, na terça-feira na reunião da CPLP, a libertação de todos os presos políticos, de restaurar a necessidade constitucional e até apurar os resultados eleitorais.
Paulo Rangel diz que deverá haver uma suspensão da participação da Guiné Bissau na CPLP.
O homem próximo do ex-presidente Sissoco Embaló, detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento, foi libertado sem ir a tribunal, indicou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).
O arguido, cuja proximidade a Sissoco Embaló foi confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação, foi detido no domingo pela PJ no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e na sua bagagem tinha cerca de cinco milhões de euros em numerário, cuja origem será agora investigada pelas autoridades.
Paulo Rangel diz que deverá haver uma suspensão da participação da Guiné Bissau na CPLP.
Homem próximo de ex-PR guineense libertado sem ir a tribunal
O homem próximo do ex-presidente Sissoco Embaló, detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento, foi libertado sem ir a tribunal, indicou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).
O arguido, cuja proximidade a Sissoco Embaló foi confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação, foi detido no domingo pela PJ no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e na sua bagagem tinha cerca de cinco milhões de euros em numerário, cuja origem será agora investigada pelas autoridades.
c/ Lusa