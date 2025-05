O ministro Alemão dos Negócios Estrangeiros desvaloriza as críticas do Kremlin à luz verde para uso de mísseis de longo alcance. Johan Wadephul visitou ontem Portugal. Foi recebido em Lisboa no Palácio das Necessidades pelo ministro Paulo Rangel.

Durante a reunião, foram abordadas as questões de autonomia energética, a cooperação com África, a guerra das tarifas e os conflitos globais.



O governante sublinhou que Portugal continua ao lado da Ucrânia de forma incondicional, e que os ataques russos são inaceitáveis enquanto se tentam as conversações de paz.