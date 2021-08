Rápida expansão da "zona morta" no Golfo do México põe em risco a vida marinha

Os cientistas previam uma “zona morta” de menor escala este ano, estimando uma área dentro da média. No entanto, verificou-se o contrário:Toda esta área, que se estende desde o Texas até Louisiana, apresenta baixos níveis de oxigénio, sendo, por isso, inóspita para peixes e outras espécies marinhas. Daí ser conhecida por “zona morta”.”, disse Nancy Rabalais, professora na Louisiana State University que liderou o estudo da NOAA . “As condições de baixo oxigénio estavam muito perto da costa, com muitas medições a mostrarem uma falta quase completa de oxigênio”, acrescentou.Os cientistas e autoridades dos EUA colocaram como meta limitar a “zona morta” a uma área inferior a cinco mil quilómetros quadrados em 2035.

Desde o início dos registos, em 1985, o ano em que a “zona morta” atingiu uma área recorde foi em 2017, quando media 22.729 quilómetros quadrados.

Para além da região do Golfo do México, na costa de Oregon, nos EUA, são também detetadas “zonas mortas” todos os anos.

Como surgem as “zonas mortas”?

As “zonas mortas” podem surgir naturalmente, mas os cientistas salientam o impacto cada vez maior da atividade humana.As algas, por sua vez, acabam por morrer e por se decompor no fundo do mar. Ao longo desse processo, as bactérias consumidoras de oxigénio, ao mesmo tempo que decompõem as algas, acabam por esgotar o oxigénio nessas águas, sufocando as espécies que aí vivem.As espécies marinhas são, por isso, obrigadas a deslocar-se para outras áreas e estudos demonstram que a exposição a águas hipóxicas altera as dietas dos peixes, o seu crescimento e reprodução. As “zonas mortas” também tornam espécies comercialmente importantes, como o camarão, menos disponíveis no Golfo e estão na origem da morte de peixes e caranguejos na costa noroeste do Pacífico.

Impacto das alterações climáticas

Os cientistas alertam também para o impacto das alterações climáticas no aumento da área das chamadas “zonas mortas”.”, disse Radhika Fox, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla inglesa). “O clima está diretamente ligado à água, incluindo o fluxo de poluição por nutrientes no Golfo do México”, sublinhou.No caso de Oregon, não existem dúvidas de que as alterações climáticas estão a ter um efeito direto no aumento da “zona morta”. Tal como explica The Guardian , as águas mais quentes retêm menos oxigénio do que as águas frias, o que estimula o crescimento de “zonas mortas”. Para além disso, à medida que mais dióxido de carbono é absorvido pelos oceanos, mais ácidas se tornam as águas, o que, por sua vez, torna mais difícil a sobrevivência de certas espécies marinhas."Devemos ter em consideração as alterações climáticas e fortalecer a nossa colaboração e parcerias para atingir o progresso necessário", apela Fox.