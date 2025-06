O Acordo assinado em Washington tem por objetivo colocar um fim a décadas de conflito entre dois países vizinhos, a República Democrática do Congo e o Ruanda. Potencialmente, o mesmo Acordo irá conceder aos Estados Unidos acesso aos recursos minerais congoleses. Mas da assinatura do Acordo de Paz à sua implementação no terreno, falta um longo e árduo caminho.