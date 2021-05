RD Congo. Erupção do vulcão Nyiragongo destrói mais de duas mil casas

É um dos mais ativos e perigosos vulcões do mundo e entrou em erupção no último sábado.No entanto, o número de mortos poderá ser ainda maior, uma vez que háO Comité Internacional da Cruz Vermelha em Goma, citado pela agência France-Presse,No total, 17 aldeias ficaram completamente destruídas. O fluxo de lava não chegou a atingir o centro da cidade, mas bloqueou os principais acessos rodoviários e interrompeu o principal fornecimento de eletricidade.Depois da erupção,

Os sismos vieram abalar ainda mais quem já tinha sido afetado durante o fim de semana, nomeadamente os deslocados ou os que procuram de familiares desaparecidos. Entretanto, a população continua a temer novas erupções do Nyiragongo.







“O perigo é reduzido neste momento, mas os terramotos representam um risco imediato, uma vez que podem abrir outra fratura. Estou preocupado, temos de ter cuidado” afirmou Dario Tedesco, um vulcanologista que reside em Goma.







A cidade de Goma situa-se junto à fronteira entre o Congo e o Ruanda. No país vizinho também se sentiram os abalos e alguns edifícios ficaram mesmo destruídos, adiantou um repórter da agência Reuters no local.Perante a situação caótica, milhares de pessoas fugiram para a cidade de Sake, no Congo, ou atravessaram a fronteira com o Ruanda.A situação está ainda longe de ficar estabilizada.Numa zona que também faz fronteira com o Uganda, a região de Goma é central para a prestação de ajuda humanitária no continente africano e serve de sede a várias organizações não-governamentais e organizações internacionais.Com este cenário de incerteza, com o aeroporto da cidade encerrado e várias estradas fechadas, o apoio prestado por várias organizações poderá ficar comprometido durante alguns dias., alertou Diego Zorrilla, coordenador de ajuda das Nações Unidas na República Democrática do Congo.