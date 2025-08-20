Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

RD Congo. Human Rights Watch denuncia homicídio de 141 civis pelos rebeldes

por Lusa
Forças de paz da ONU patrulham Goma, no leste da República Democrática do Congo, depois da cidade ter sido invadida por forças rebeldes Aubin Mukoni - MONUSCO (ONU)

O grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23), apoiado por Ruanda, realizou execuções sumárias contra 141 civis no leste da República Democrática do Congo (RDCongo) durante o mês de julho, denunciou hoje a Human Rights Watch (HRW).

VER MAIS

"O grupo armado M23, controlado pelo Ruanda, executou sumariamente mais de 140 civis em julho de 2025, a maioria da etnia hutu, em pelo menos 14 aldeias e pequenas comunidades agrícolas no leste da RDCongo", escreveu esta Organização Não-Governamental (ONG) num comunicado citado pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Segundo a HRW, as execuções ocorreram entre 10 e 30 de julho, quando combatentes do M23 assassinaram residentes e agricultores locais, incluindo mulheres e crianças, nas suas aldeias, campos e nas margens do rio Rutshuru, na província de Kivu do Norte.

"Testemunhos, bem como fontes da ONU e militares, indicam que o exército ruandês e as Forças de Defesa do Ruanda (RDF) também participaram nas operações do M23", lê-se no texto citado pela Efe.

"Os massacres em massa cometidos pelo M23, apoiado pelo Ruanda, mostram a lacuna que existe entre a retórica no cenário internacional e a realidade para os civis no leste do Congo", diz a HRW.

Os massacres agora denunciados ocorreram semanas após um acordo preliminar mediado pelos Estados Unidos, assinado em 27 de junho entre a RDCongo e o Ruanda.

Na terça-feira, o M23 e a RDCongo assinaram em Doha uma declaração de princípios para pôr fim à violência, mas nesse mesmo dia o grupo rebelde confirmou à Efe que não voltará à mesa de negociações patrocinada pelo Catar até que o Governo congolês liberte os seus prisioneiros.

Tópicos
PUB
PUB