RD Congo. ONG alerta para uma "grave crise de saúde pública" perto das minas de cobalto
A Organização Não-Governamental EIA alertou hoje para uma "grave crise de saúde pública" na República Democrática do Congo (RDCongo), perto das minas exploradas pelo maior produtor mundial de cobalto, um minério essencial para a construção de carros elétricos.
Segundo um relatório da ONG norte-americana Agência de Investigação Ambiental (EIA, na sigla inglesa), quase metade do cobalto é produzido pela gigante chinesa CMOC, que explora duas das maiores minas de cobre e cobalto do mundo na RDCongo, a de Tenke Fungurume e a de Kisanfu, localizadas no sudeste do país.
Para responder à procura internacional, "a CMOC construiu um dos maiores complexos de processamento de cobre e cobalto em África", perto da mina de Fungurume, uma cidade mineira situada na província de Lualaba, no sudeste do país africano, referiu a organização, acrescentando que esta instalação, denominada de "fábrica 30k", é capaz de processar 30 mil toneladas de minérios por dia.
A investigação conduzida durante mais de três anos pela EIA revelou "uma grave crise de saúde pública" e uma "poluição do ar que se estende por vários anos e afeta dezenas de famílias e trabalhadores".
"O aumento da capacidade de processamento de cobre e cobalto da CMOC na mina de Tenke Fungurume, e em particular o funcionamento da fábrica 30k, parece estar no centro da crise de saúde pública", sublinhou.
Medidas independentes revelaram níveis superiores aos padrões de dióxido de enxofre, um gás tóxico produzido durante o tratamento do minério de cobre, nas proximidades do local da CMOC, de acordo com a ONG.
A EIA indicou que a CMOC, através da sua subsidiária Tenke Fungurume Mining (TFM), "negou as alegações de poluição ambiental, o seu impacto negativo na população e qualquer ligação com as suas atividades".
Em 2023 e 2024, as comunidades vizinhas "alertaram para graves problemas de saúde, incluindo hemorragias nasais significativas, tosse com sangue" e problemas durante a gravidez, "que atribuem às atividades da nova fábrica de processamento da CMOC", afirmou a EIA.
O país da África Central, que faz fronteira com Angola, possui cerca de dois milhões de quilómetros quadrados e é rico em recursos minerais, como o cobalto, cobre, zinco e níquel.
A RDCongo produz mais de 70% do cobalto mundial, um metal essencial para o fabrico de baterias utilizadas em eletrónica e veículos elétricos.