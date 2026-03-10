RD Congo. ONG alerta para uma "grave crise de saúde pública" perto das minas de cobalto

Segundo um relatório da ONG norte-americana Agência de Investigação Ambiental (EIA, na sigla inglesa), quase metade do cobalto é produzido pela gigante chinesa CMOC, que explora duas das maiores minas de cobre e cobalto do mundo na RDCongo, a de Tenke Fungurume e a de Kisanfu, localizadas no sudeste do país.

Para responder à procura internacional, "a CMOC construiu um dos maiores complexos de processamento de cobre e cobalto em África", perto da mina de Fungurume, uma cidade mineira situada na província de Lualaba, no sudeste do país africano, referiu a organização, acrescentando que esta instalação, denominada de "fábrica 30k", é capaz de processar 30 mil toneladas de minérios por dia.

A investigação conduzida durante mais de três anos pela EIA revelou "uma grave crise de saúde pública" e uma "poluição do ar que se estende por vários anos e afeta dezenas de famílias e trabalhadores".

"O aumento da capacidade de processamento de cobre e cobalto da CMOC na mina de Tenke Fungurume, e em particular o funcionamento da fábrica 30k, parece estar no centro da crise de saúde pública", sublinhou.

Medidas independentes revelaram níveis superiores aos padrões de dióxido de enxofre, um gás tóxico produzido durante o tratamento do minério de cobre, nas proximidades do local da CMOC, de acordo com a ONG.

A EIA indicou que a CMOC, através da sua subsidiária Tenke Fungurume Mining (TFM), "negou as alegações de poluição ambiental, o seu impacto negativo na população e qualquer ligação com as suas atividades".

Em 2023 e 2024, as comunidades vizinhas "alertaram para graves problemas de saúde, incluindo hemorragias nasais significativas, tosse com sangue" e problemas durante a gravidez, "que atribuem às atividades da nova fábrica de processamento da CMOC", afirmou a EIA.

O país da África Central, que faz fronteira com Angola, possui cerca de dois milhões de quilómetros quadrados e é rico em recursos minerais, como o cobalto, cobre, zinco e níquel.

A RDCongo produz mais de 70% do cobalto mundial, um metal essencial para o fabrico de baterias utilizadas em eletrónica e veículos elétricos.