RDCongo inicia vacinação para combater surto de ébola mais rápido da história

"Decidimos utilizar a vacina Ervebo para proteger em primeiro lugar aqueles que estão na linha da frente", afirmou o ministro da Saúde, Roger Kamba, na quinta-feira, no lançamento da campanha de vacinação em Kisangani, capital de Tshopo, uma das seis províncias afetadas pelo Ébola no leste do país.

Os profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha da frente no combate ao Ébola estão a ser priorizados para receber a vacina Ervebo, que se mostrou eficaz em surtos anteriores causados por um tipo diferente e mais comum da doença.

Kamba incentivou vivamente os profissionais de saúde a vacinarem-se, dizendo que a vacina pode protegê-los da doença e ajudar a evitar que levem o vírus para as suas comunidades.

Até terça-feira, o RDCongo tinha registado 5.713 casos confirmados, incluindo 2.744 mortes, segundo dados do Governo.

O surto está concentrado na província de Ituri e é considerado o mais letal dos 17 surtos de ébola ocorridos no país.

O surto está a alastrar em condições extremamente difíceis, alimentado pela insegurança, deslocações, greve dos profissionais de saúde e intensos movimentos populacionais.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que continua fora de controlo e está a caminho de ultrapassar o surto de Ébola na África Ocidental de 2014-2016, o mais mortífero de que há registo, que matou mais de 11 mil pessoas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa.

A epidemia também se espalhou para o Uganda, onde a OMS declarou o fim da epidemia na quarta-feira, após registar 20 infeções confirmadas, incluindo 15 casos considerados importados da RDCongo, entre os quais houve duas mortes.

Foram recebidas mais de 50 mil doses da vacina Ervebo, segundo a agência de notícias estatal da RDCongo, que faz fronteira com Angola.

A OMS disse na semana passada que 70 mil doses da Ervebo foram aprovadas para utilização no Congo.

Cerca de 50 mil doses são destinadas a profissionais de saúde e da linha da frente, enquanto 20 mil doses serão utilizadas num ensaio clínico para estudar se a vacina protege contra o vírus Bundibugyo, que está a causar o surto atual e para o qual não existe vacina ou tratamento específico.

A vacina está a ser utilizada ao abrigo de um programa de utilização compassiva, que permite que um produto médico seja utilizado numa situação de doença grave, mesmo que não tenha sido especificamente aprovado para essa utilização em particular.

As autoridades de saúde disseram que a Ervebo pode oferecer alguma proteção contra o vírus Bundibugyo, porque os dois vírus estão relacionados.

O diretor de investigação, ensaios clínicos e inovação do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, Placide Mbala Kingebeni, afirmou que serão recolhidos dados durante a campanha de vacinação para medir a eficácia da vacina.

A campanha deverá abranger 14 zonas de saúde nas províncias de Tshopo, Bas-Uele e Haut-Uele.

Estão em curso ensaios clínicos para encontrar uma vacina específica para o surto atual.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, a empresa farmacêutica egípcia Minapharm está prestes a avançar para a fase de ensaios em seres humanos de uma vacina.

O grupo Minapharm receberá até 16,5 milhões de dólares (cerca de 14,1 milhões de euros) da Coligação para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) para levar a sua vacina contra a variante Bundibugyo do vírus Ébola através da fase de desenvolvimento pré-clínico e para um ensaio clínico de fase inicial, que se prevê que tenha lugar em África.

O vírus do Ébola é transmitido por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e causa febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.