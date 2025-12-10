RDCongo. Novos confrontos comprometem acordos de paz - comissária europeia

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, a comissária Europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, referiu que o grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23, apoiado pelo Ruanda) "tomou Uvira, no leste da RDCongo "e, mais uma vez, os civis são as primeiras vítimas".

"Estes novos combates prejudicam gravemente o acordo de paz assinado na semana passada entre Ruanda e a RDCongo", referiu ainda a comissária.

Os Presidentes da RDCongo e do Ruanda assinaram em 04 de dezembro, em Washington, um acordo de paz com o objetivo de pôr fim ao conflito entre os dois países.

A crise no leste congolês agravou-se no final de janeiro quando o grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23), apoiado pelo Ruanda - segundo a ONU e vários países ocidentais -, tomou o controlo de Goma, capital da província do Kivu do Norte, e semanas depois de Bukavu, capital da vizinha Kivu do Sul.

Em junho, Kinshasa e Kigali ratificaram o acordo de paz em Washington, durante uma cerimónia no departamento de Estado norte-americano.

Contudo, a violência continuou na região, e em novembro representantes da RDCongo e do grupo rebelde M23 assinaram, em Doha, um acordo-quadro, mediado pelo Qatar, com o objetivo de alcançar uma paz definitiva.

O leste do Congo é rico em minerais essenciais para a indústria tecnológica.