Reabre a zona evacuada após incêndio mas área afetada fica isolada

"A `Blue Zone` foi restabelecida e voltou a funcionar às 20:40 de hoje", lê-se numa nota colocada no canal oficial de transmissão de informações da 30.ª conferência das alterações climáticas da ONU (COP30), a decorrer em Belém até sexta-feira.

Segundo o comunicado, as autoridades brasileiras restabeleceram as condições de operação no espaço da conferência, obtiveram o alvará de funcionamento dos bombeiros e devolveram a área à Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês).

A área afetada pelo incidente ficará, no entanto, isolada até a conclusão da COP30.

A organização diz que continua a acompanhar "atentamente a condição de todas as pessoas que necessitaram de atendimento médico" e permanece em coordenação com os serviços de saúde.

Para hoje não se preveem mais atividades plenárias, que prosseguem na sexta-feira.

Agradecendo a "cooperação, paciência e compreensão de todos", a organização da COP30 recorda que há um "trabalho substancial pela frente" e mostra-se confiante de que os delegados "retornarão às negociações com espírito de solidariedade e determinação para assegurar um resultado bem-sucedido".