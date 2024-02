Reação da Casa Branca. Biden acusa Putin de ser "responsável pela morte de Navalny"

O presidente dos Estados Unidos afirmou que "não está surpreso", mas "indignado" com as notícias da morte do líder da oposição russa. "Ele enfrentou corajosamente a corrupção, a violência e todas as coisas más que o governo Putin põe em prática", disse Biden na comunicação a partir da Casa Branca. "Putin é responsável pela morte de Navalny".





"Não se deixem enganar, as autoridades russas vão contar a sua própria história, mas Putin é o responsável pela morte de Navalny". Esta foi a convicção deixada por Joe Biden na conferência de imprensa a partir de Washington para comentar as notícias da morte de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, condenado a 19 anos de cadeia, uma pena que cumpria numa prisão do Ártico.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não há dúvida de que a morte de Nalvany foi uma consequência de algo que Putin e seus bandidos fizeram".

"A morte de Alexei Navalny mostra mais uma vez a corrupção e a violência que há na Rússia", afirmou Joe Biden a partir de Washington, para lembrar que "mesmo na prisão Navalny conseguiu continuar a sua luta. Ele acreditava profundamente na Rússia".Biden acusou depois o presidente russo pela morte do opositor: "Posso dizer que Putin é responsável pela morte de Alexei Navalny. Putin faz tudo para defender a sua posição"."Navalny acreditava numa Rússia democrática (...) Neste momento vemos a Rússia invadida pelo medo e pela injustiça", acusou o presidente norte-americano.





"O governo da Rússia deve pagar esta dívida ao povo", defendeu Biden, que disse ainda que “Putin não visa apenas cidadãos de outros países, como temos visto o que está a acontecer na Ucrânia neste momento, mas ele também comete crimes terríveis contra o seu próprio povo”.