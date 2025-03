O realizador Hamdan Ballal foi agredido na Cisjordânia e levado por militares israelitas. De acordo com os meios de comunicação internacionais, o realizador do documentário "No Other Land" foi perseguido até casa e agredido na cabeça e abdómen. Neste mesmo incidente, vários palestinianos foram atacados.

Hamdan Ballal e Rachel Szor, venceram o óscar para Melhor Documentário com o filme "No Other land", um retrato da destruição de aldeias palestinianas na Cisjordânia.