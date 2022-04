Rebanho de gado entre 100 ME de ativos russos congelados pela Letónia

Até agora, a república báltica identificou 53 bens imobiliários, 66 veículos motorizados, 11 tratores, um helicóptero e um rebanho de gado que estão sob as sanções impostas devido à invasão da Ucrânia, indicou Bordans em conferência de imprensa.

Isto significa que os proprietários não poderão, por enquanto, utilizar ou vender estas propriedades, que não foram confiscadas, sublinhou Bordans, acrescentando que continua a procura por propriedades sob sanções.

O ministro salientou que este é apenas o início do trabalho de inventário e que o valor dos bens sancionados vai aumentar à medida que as autoridades documentarem as cadeias de propriedade.

Por agora, os imóveis constituem o principal grupo de bens congelados, incluindo apartamentos, edifícios comerciais e terrenos, cujo preço foi calculado com base no registo ou em declarações fiscais, pelo que o seu valor de mercado poderia ser muito mais elevado.

De acordo com as listas compiladas pelas autoridades, o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo bielorrusso, Alexandr Lukashenko, figuram como "controladores" de propriedades no complexo turístico na estância balnear de Jurmala, no mar Báltico, perto de Riga.

O oligarca russo Petr Aven está também listado como proprietário de vários edifícios e veículos na Letónia.

Aven obteve cidadania letã em 2016 pelas suas atividades de caridade que beneficiaram um hospital letão e recebeu vários prémios por isso, que lhe foram retirados após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

O oligarca fez fortuna nas finanças como presidente do Alfa Bank, entre outros, e no ramo das telecomunicação, sendo que no início da década de 1990 foi o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia.

A Letónia tem um grande número de propriedades e empresas em mãos russas devido ao seu generoso programa de vistos de residência -- válidos, por extensão, para o resto da União Europeia -- para cidadãos de países terceiros que invistam várias centenas de milhares de euros em bens imobiliários ou empresas.

O Governo terminou este programa há alguns anos, depois de ter sido criticado por atrair cidadãos russos ricos cujas compras de segundas casas fizeram subir os preços no mercado imobiliário.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.480 civis, incluindo 165 crianças, e feriu 2.195, entre os quais 266 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra já causou um número indeterminado de baixas militares e a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, das quais 4,2 milhões para os países vizinhos.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.