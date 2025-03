Rebeldes houthis do Iémen reivindicam terceiro ataque contra porta-aviões dos EUA

"Nas últimas horas, as forças armadas iemenitas atingiram com sucesso o porta-aviões norte-americano USS Harry Truman no norte do mar Vermelho com dois mísseis de cruzeiro e dois drones, e atingiram um contratorpedeiro norte-americano com um míssil de cruzeiro e dois drones", disseram os houthis, na plataforma de mensagens Telegram.

O anúncio surgiu horas depois dos rebeldes terem denunciado um novo ataque dos Estados Unidos da América na região ocidental de Hodeida, controlada pelos rebeldes apoiados pelo Irão, no âmbito de uma operação ordenada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Um ataque dos EUA teve como alvo a região de Bajel, na província de Hodeida", afirmou um porta-voz dos insurgentes, e outros ataques visaram uma fábrica de aço na região de al-Salif, na mesma província, informou a agência noticiosa dos rebeldes, Houthi Saba, bem como a estação de televisão Al-Massira.

Dezenas de milhares de pessoas marcharam na segunda-feira no Iémen em resposta a um apelo dos rebeldes houthis, dois dias após ataques dos Estados Unidos contra redutos do movimento.

No sábado à noite, os EUA iniciaram uma série de ataques aéreos contra várias cidades controladas pelos huthis no norte e centro do Iémen, bem como em Sana, que segundo o movimento xiita fizeram 53 mortos e 98 feridos.

Os houthis, que controlam a capital Sanaa e outras regiões no norte e oeste do Iémen desde 2015, começaram a atacar há mais de um ano território israelita e navios ligados ao país com drones e mísseis nas águas do mar Vermelho e do golfo de Aden.