Rebeldes huthis do Iémen lançam míssil contra petroleiro no Mar Vermelho

O porta-voz huthi, general Yahya Saree, assumiu a responsabilidade pelo lançamento numa mensagem pré-gravada transmitida pela al-Masirah, um canal de notícias por satélite controlado pelos huthis, alegando que a embarcação, a Scarlet Ray, tinha ligações a Israel.

O Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, do exército britânico, que monitoriza a navegação no Médio Oriente, tinha informado anteriormente que um navio ouviu um estrondo perto de Yanbu, na Arábia Saudita.

De novembro de 2023 a dezembro de 2024, os huthis visaram mais de 100 navios com mísseis e drones durante a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Até agora, quatro embarcações afundaram, matando pelo menos oito pessoas.

Os rebeldes iemenitas lançaram centenas de ataques contra Israel e a navegação comercial no Mar Vermelho desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro de 2023.

O objetivo é prejudicar economicamente Israel e abrir uma nova frente de conflito em apoio ao Hamas, o grupo radical islâmico que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Os huthis fazem parte do chamado "eixo de resistência" a Israel, liderado pelo Irão, que integra grupos extremistas como os palestinianos Hamas e Jihad Islâmica e o Hezbollah libanês.

Os ataques reduziram o fluxo de comércio através do corredor do Mar Vermelho.

Fundado por Hussein al-Houthi, morto em 2004 pelo exército iemenita, o grupo xiita está em guerra há mais de uma década com o governo exilado do Iémen, apoiado pela Arábia Saudita.

Os rebeldes controlam grande parte do país, considerado o mais pobre da Península da Arábia.