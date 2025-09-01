Rebeldes huthis do Iémen lançam míssil contra petroleiro no Mar Vermelho
Os rebeldes huthis do Iémen lançaram um míssil contra um petroleiro ao largo da costa da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, informou hoje um porta-voz militar.
O porta-voz huthi, general Yahya Saree, assumiu a responsabilidade pelo lançamento numa mensagem pré-gravada transmitida pela al-Masirah, um canal de notícias por satélite controlado pelos huthis, alegando que a embarcação, a Scarlet Ray, tinha ligações a Israel.
O Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, do exército britânico, que monitoriza a navegação no Médio Oriente, tinha informado anteriormente que um navio ouviu um estrondo perto de Yanbu, na Arábia Saudita.
De novembro de 2023 a dezembro de 2024, os huthis visaram mais de 100 navios com mísseis e drones durante a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.
Até agora, quatro embarcações afundaram, matando pelo menos oito pessoas.
Os rebeldes iemenitas lançaram centenas de ataques contra Israel e a navegação comercial no Mar Vermelho desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 07 de outubro de 2023.
O objetivo é prejudicar economicamente Israel e abrir uma nova frente de conflito em apoio ao Hamas, o grupo radical islâmico que governa a Faixa de Gaza desde 2007.
Os huthis fazem parte do chamado "eixo de resistência" a Israel, liderado pelo Irão, que integra grupos extremistas como os palestinianos Hamas e Jihad Islâmica e o Hezbollah libanês.
Os ataques reduziram o fluxo de comércio através do corredor do Mar Vermelho.
Fundado por Hussein al-Houthi, morto em 2004 pelo exército iemenita, o grupo xiita está em guerra há mais de uma década com o governo exilado do Iémen, apoiado pela Arábia Saudita.
Os rebeldes controlam grande parte do país, considerado o mais pobre da Península da Arábia.